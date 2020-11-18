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    18.11.2020 - 00:00 |

    Kasaba zirve aşkına

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 maçta 3 yenilgiyle liderlikten indikten sonra evinde Kastamonuspor’u mağlup ederek zirve takibini sürdüren Turgutluspor, bugün Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında yeni bir seri başlatmaya çalışacak.

    Kasaba zirve aşkına

    Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. Grupta çıktığı 10 maçın 7’sini kazanmayı başaran Turgutlu, 21 puanla lider Eyüpspor’un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Konya temsilcisi ise 14 puanı hanesine yazdırdı.

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