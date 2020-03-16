16.03.2020 - 00:00 |
Kasaba’da Biçer isyan etti
TFF 3. Lig 2. Grup’ta evinde Belediye Derincespor’la 1-1 berabere kalan Turgutluspor’da maçın hakemi Hamit Basık’a isyan var.
Teknik Direktör Cüneyt Biçer, hakemin kötü yönetimi yüzünden Play Off yolunda kritik 2 puan kaybettiklerini söyledi. Biçer, “İyi mücadele eden iki takımın oyununun önüne geçen bir yönetim vardı. Hakem, oyunun bütün gidişatını, bence bizim adımıza belki onların da adına olumsuz yönde etkiledi. Hepimiz üzgünüz ama Play Off’un sonunda biz istediğimiz yerde olacağız” dedi.
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.