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    HaberlerEge Haberleri Kasaba’da Biçer isyan etti
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    16.03.2020 - 00:00 |

    Kasaba’da Biçer isyan etti

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta evinde Belediye Derincespor’la 1-1 berabere kalan Turgutluspor’da maçın hakemi Hamit Basık’a isyan var.

    Kasaba’da Biçer isyan etti

    Teknik Direktör Cüneyt Biçer, hakemin kötü yönetimi yüzünden Play Off yolunda kritik 2 puan kaybettiklerini söyledi. Biçer, “İyi mücadele eden iki takımın oyununun önüne geçen bir yönetim vardı. Hakem, oyunun bütün gidişatını, bence bizim adımıza belki onların da adına olumsuz yönde etkiledi. Hepimiz üzgünüz ama Play Off’un sonunda biz istediğimiz yerde olacağız” dedi.

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