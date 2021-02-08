08.02.2021 - 00:00 |
Kasaba’dan acı fren
Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde zayıf rakibi Mamak FK’yi 6-1 yenen Turgutluspor, 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Pendikspor’a 3-0’lık skorla yenildi. Pendik İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 41’de Gökhan Yılmaz, 73’te Süheyl Çetin ve 90+3’te Yaser Hacımustafaoğlu attı. Bu sonuçla Turgutluspor 39 puanda kalarak 5. sıraya gerilerken, Pendikspor puanını 29’a yükseltti. Kırmızı siyahlılar gelecek hafta pazar günü evinde Elazığspor’la karşılaşacak.