Kasaba’dan geçit yok!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona 5’te 5’le başladıktan sonra son 4 haftada aldığı 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile düşüşe geçerek liderliği Eyüpspor’a kaptıran Turgutluspor, evinde elde ettiği başarılı sonuçlarla zirve mücadelesini sürdürüyor.

Son olarak GMG Kastamonuspor’u ağırlayan Turgutlu temsilcisi, rakibini 2-1 yenerek 5. iç saha maçında 5. galibiyetini elde etti. 21 puanla ikinci sırada yer alan Kasaba, puanların 15’ini sahasında topladı. 18 Kasım’da 1922 Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Turgutluspor, 29 Kasım’da lider Eyüpspor’u evinde ağırlayacak.

Başkan Çetin’den tebrik

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor’un evinde kazandığı Kastamonuspor maçı sonrası açıklamada bulundu. Turgutluspor’u kazandığı 3 puan için tebrik eden Akın, “Kendi sahasında karşılaştığı Kastamonuspor’u 2-1 mağlup eden Turgutlusporumuzu tebrik ederim. Umarım sezon sonunda gülen taraf biz oluruz ve yeniden bir şampiyonluk yaşarız. Şampiyonluk yolunda Kasabamıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.