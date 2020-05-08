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    HaberlerEge Haberleri Kasımpaşa Geçidi bayramda açılıyor
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Kasımpaşa Geçidi bayramda açılıyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa süreliğine beklemeye alınan, Menemen’in önemli yolcu aktarım birimlerinden biri olan Kasımpaşa Üst Geçidi yapım çalışmalarına yeniden başlandı.

    Kasımpaşa Geçidi bayramda açılıyor

    Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, üst geçidin Ramazan Bayramı’na kadar tamamlanarak, kullanıma sunulacağı müjdesini verdi.

    Menemen esnafını da ziyaret eden Başkan Aksoy, herkesin tek tek hatırını sordu, sorunlarını dinledi. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Menemen esnafına destek olmak için belediye olarak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Aksoy, “Bu zor zamanları dayanışma ruhu ile aşacağız” dedi. Menemen’de İzmir Çanakkale Otoyolu üzerinde bulunan eski Kasımpaşa Üst Geçidi’nin çalışmalarına ekim ayında başlandı. 100 gün içinde tamamlanması planlanan projeye, virüs tedbirleri kapsamında ara verildi.

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