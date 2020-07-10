Kaşkaloğlu, 20 yılı devirdi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, 20. yılı geride bıraktı. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını belirtti, Kaşkaloğlu markasının yalnızca Türkiye’de değil yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka haline geldiğini dile getirdi. Kalite ve hasta memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Kaşkaloğlu, “2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 20 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemli. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık” dedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirten Kaşkaloğlu, “İlk birkaç ay acil vakalar dışında ameliyat yapmadık. Geçtiğimiz haziran ayıyla birlikte muayene ve ameliyat sayıları normale yaklaştı” diye konuştu.

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastaneye yılbaşından beri birçok teknoloji yatırımı yaptıklarını, katarakt ve lasik cihazlarını yenilediklerini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Tansu Erakgün, Op. Dr. Sedat Selim, Op.Dr. Ömer Takeş, Prof. Dr Mahmut Kaşkaloğlu, Uzm.Dr. Kaan Karadiba, Başhekim Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman