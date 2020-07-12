Kavacık üzümü sevindirecek...

Erken olgunlaşmasına karşın uzun süre bozulmadan kalabildiği vurgulanan Karabağlar’ın ünlü üzümü, lezzetiyle ağızlarda tat bırakıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık köyünde yetiştirilebilen ürünü, ‘Kavacık Üzümü’ olarak tescilledi. Mahalle Muhtarı, üretici Mustafa Öztürk (49), “Üzümümüz asmada değil, yerde yetişiyor” dedi. Üreticilerden Nevzat Öztürk de, “Bundan sonra başkası ismimizi kullanamayacak. Biz daha rahat edeceğiz. Ekonomik anlamda da gelirimiz daha iyi olacak” diye konuştu.