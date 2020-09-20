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    HaberlerEge Haberleri Kavacık üzümünde hedef Avrupa Birliği
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    20.09.2020 - 00:05 |

    Kavacık üzümünde hedef Avrupa Birliği

    Karabağlar Belediyesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kavacık Üzüm Festivali’ni, bağbozumu etkinliğiyle yaşattı.

    Kavacık üzümünde hedef Avrupa Birliği

    Geçen yıl düzenlenen üzüm yarışmasının birincisi Nevzat Öztürk’ün bağında gerçekleştirilen etkinliğe meclis üyeleri ve yöre halkıyla birlikte Başkan Muhittin Selvitopu da katıldı. Selvitopu, salgınla birlikte tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

    Ayrı bir tadı var

    Selvitopu, “Sadece Kavacık yöremizde yetişen bu değerimize sahip çıkmayı ve enfes bir tada sahip üzümü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi almayı başardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Birliği’nde de almak. Bu bağları yaşatmaya ve geleceğe taşımaya kararlıyız. Kavacık üzümünü önce İzmir, sonra da dünya tanıyacak” dedi. Kızıldağlar üzerinde ve denizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kavacık Köyü’nde yetişen bu üzüm türü, kendine özgü lezzeti, burukluk oluşturmayan ve sevilerek tüketilen tadıyla dikkat çekiyor.

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