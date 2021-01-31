Kavacık’ın bağları kadınlara emanet

Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde elbirliğiyle budama yapan kadınlar, köyün en önemli geçim kaynağında kalite ve verimi artırmayı amaçlıyor.

11 ay çalışıyorlar

Kadınların işbirliğine iki haftalık işin bir günde tamamlandığını belirten kooperatif Başkanı Nurten Özkan, “Komşusu, akrabası ve arkadaş ortamıyla imece usulü zorlu iş çok zevkli oluyor. Kadınlarımız neredeyse yılın 11 ayı bağlarda çalışıyor” dedi. Özkan, köy kadınlarının hazırladıkları; pekmez, kuru üzüm, üzüm lokumu, üzüm çekirdeği, reçel çeşitleri, zeytinyağı gibi ürünleri de, açtıkları markette sattıklarını belirtti.

Üreticilerden Fatma Yılmaz ise, “Şu anda budama işine başladık, yaklaşık 2 ay sürer. Sonrasında çapa ile devam ediyoruz” diye konuştu. l İZMİR AA