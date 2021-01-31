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    HaberlerEge Haberleri Kavacık’ın bağları kadınlara emanet
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    31.01.2021 - 00:03 |

    Kavacık’ın bağları kadınlara emanet

    Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından önceki yıl tescillenen Kavacık üzümünün yetiştiği bağlar, köyün kadınları tarafından sezona hazırlanıyor.

    Kavacık’ın bağları kadınlara emanet

    Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde elbirliğiyle budama yapan kadınlar, köyün en önemli geçim kaynağında kalite ve verimi artırmayı amaçlıyor.

    11 ay çalışıyorlar

    Kadınların işbirliğine iki haftalık işin bir günde tamamlandığını belirten kooperatif Başkanı Nurten Özkan, “Komşusu, akrabası ve arkadaş ortamıyla imece usulü zorlu iş çok zevkli oluyor. Kadınlarımız neredeyse yılın 11 ayı bağlarda çalışıyor” dedi. Özkan, köy kadınlarının hazırladıkları; pekmez, kuru üzüm, üzüm lokumu, üzüm çekirdeği, reçel çeşitleri, zeytinyağı gibi ürünleri de, açtıkları markette sattıklarını belirtti.

    Üreticilerden Fatma Yılmaz ise, “Şu anda budama işine başladık, yaklaşık 2 ay sürer. Sonrasında çapa ile devam ediyoruz” diye konuştu. l İZMİR AA

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