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    HaberlerEge Haberleri Kavacık’ın türküsü oldu
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    28.09.2020 - 00:03 |

    Kavacık’ın türküsü oldu

    Karabağlar Belediyesi’nin, coğrafi işaret alan üzümünü ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla özel projeler yürüttüğü Kavacık Köyü, artık türküsüyle de gündemde.

    Kavacık’ın türküsü oldu

    Söz ve bestesi Türk Halk Müziği Sanatçısı Murat Sincer’e ait Kavacık Türküsü’ne, “Kavacık İçin Söyle” projesi kapsamında hazırlanan klip, sosyal medyada on binlerce kişi tarafından izlendi. Çekimleri 2 gün süren ve 44 sanatçının seslendirdiği türkünün klibinde, Kavacık’ın ünlü üzümünün bağları, tarihi çınar ağacı, yörenin doğal ve kültürel zenginliklerini yansıtılıyor. Türkünün söz ve müziğine imza atan Sanatçı Murat Sincer, klip için 1.5 ay çalıştıklarını belirtti, “Eserimizin beğeni toplaması, bizleri de mutlu etti” dedi.
    Başkan Muhittin Selvitopu, “Karabağlar’ın değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kavacık’ı ve üzümünü dünyaya tanıtacağız” dedi.

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