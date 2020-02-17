BİST 120.151-0,32EURO6,570,15USD6,060,09ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kayakta şampiyonluk yakın
    ABONE OL
    17.02.2020 - 00:04 |

    Kayakta şampiyonluk yakın

    Kayakta şampiyonluk yakın

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kayak sporuna ilgiyi artırdı. Bu sezon 25 lisanslı sporcusu ile kayak takımı kuran Büyükşehir, 2020 yılında da şimdiye kadar 400 kişiye ücretsiz kayak kursu verdi. Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı 7 lisanslı sporcusu ile 6-7 Ocak günlerinde Kayseri’de düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları’nda mücadele etti.

    Dünya standartlarında

    2016 yılından itibaren ücretsiz kayak kursları verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Dünya standartlarında pist ve tesisleriyle hizmet veren tesisimiz, her gün ülkemizin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayakçıları ağırlıyor. Denizlimiz kış sporlarında şampiyonlar da çıkartacak” dedi.

    Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber