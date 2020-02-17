Kayakta şampiyonluk yakın

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kayak sporuna ilgiyi artırdı. Bu sezon 25 lisanslı sporcusu ile kayak takımı kuran Büyükşehir, 2020 yılında da şimdiye kadar 400 kişiye ücretsiz kayak kursu verdi. Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı 7 lisanslı sporcusu ile 6-7 Ocak günlerinde Kayseri’de düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları’nda mücadele etti.

Dünya standartlarında

2016 yılından itibaren ücretsiz kayak kursları verdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Dünya standartlarında pist ve tesisleriyle hizmet veren tesisimiz, her gün ülkemizin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayakçıları ağırlıyor. Denizlimiz kış sporlarında şampiyonlar da çıkartacak” dedi.