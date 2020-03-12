BİST100.966-0,10EURO70USD6,210,05ALTIN327,170,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kayalar’dan kahramanlara başarı dileği
    ABONE OL
    12.03.2020 - 00:01 |

    Kayalar’dan kahramanlara başarı dileği

    Kayalar’dan kahramanlara başarı dileği

    First Lego Lig Turnuvası İzmir elemelerinde, 95 takım arasından ulusal finale kalan Şehit Hakan İncekar Ortaokulu öğrencileri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti. Öğrencileri kutlayan Başkan Kayalar, “Fuar İzmir’de yarın başlayacak olan ulusal turnuvada da başarılı olacaklarına inancım tam” dedi.

    YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    11 Mart Şans Topu canlı çekilişi sonuçları yayımlandı - 978. hafta Şans Topu çekiliş sonucu hızlı sorgulama motoru

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber