12.03.2020 - 00:01 |
Kayalar’dan kahramanlara başarı dileği
First Lego Lig Turnuvası İzmir elemelerinde, 95 takım arasından ulusal finale kalan Şehit Hakan İncekar Ortaokulu öğrencileri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti. Öğrencileri kutlayan Başkan Kayalar, “Fuar İzmir’de yarın başlayacak olan ulusal turnuvada da başarılı olacaklarına inancım tam” dedi.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.