Kayalar’dan kahramanlara başarı dileği

First Lego Lig Turnuvası İzmir elemelerinde, 95 takım arasından ulusal finale kalan Şehit Hakan İncekar Ortaokulu öğrencileri Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti. Öğrencileri kutlayan Başkan Kayalar, “Fuar İzmir’de yarın başlayacak olan ulusal turnuvada da başarılı olacaklarına inancım tam” dedi.