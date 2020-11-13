Kaymakamlığa iki elektrikli araç tahsisi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, kaymakamlığa filyasyon aracı ve personel desteğinin yanı sıra 2 adet elektrikli araç tahsis etti. Başkan Mehmet Çerçi, “Ekipler araçlarımızla denetimlerini ve bilgilendirmelerini daha rahat, daha kolay yapabilecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz tüm kurallara uymaları” dedi.