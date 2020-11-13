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    HaberlerEge Haberleri Kaymakamlığa iki elektrikli araç tahsisi
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Kaymakamlığa iki elektrikli araç tahsisi

    Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, kaymakamlığa filyasyon aracı ve personel desteğinin yanı sıra 2 adet elektrikli araç tahsis etti.

    Kaymakamlığa iki elektrikli araç tahsisi

    Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, kaymakamlığa filyasyon aracı ve personel desteğinin yanı sıra 2 adet elektrikli araç tahsis etti. Başkan Mehmet Çerçi, “Ekipler araçlarımızla denetimlerini ve bilgilendirmelerini daha rahat, daha kolay yapabilecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz tüm kurallara uymaları” dedi.

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