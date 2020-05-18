Kaynak ustalığından sanata uzanan yol

İş hayatına sanayide tornacı ve kaynakçı çırağı olarak başlayan, emekliliği sonrası ise bir atölye kuran Bülent Kozaklı, yonttuğu odunları teknolojinin yardımıyla sanata dönüştürüyor. Yaptığı eserleri ‘Odunju.Art’ markası altında bir araya getiren Kozaklı, ilk sergisini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 18:00’de sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleştirecek. l İZMİR DHA