18.05.2020 - 00:02 |
Kaynak ustalığından sanata uzanan yol
İş hayatına sanayide tornacı ve kaynakçı çırağı olarak başlayan, emekliliği sonrası ise bir atölye kuran Bülent Kozaklı, yonttuğu odunları teknolojinin yardımıyla sanata dönüştürüyor. Yaptığı eserleri ‘Odunju.Art’ markası altında bir araya getiren Kozaklı, ilk sergisini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 18:00’de sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleştirecek. l İZMİR DHA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.