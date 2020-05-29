Kaz Dağları çileği yüzleri güldürüyor

ÇANAKKALE’NİN Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu. Köylüler, yetiştirdikleri çilekleri kilosu 7 liradan toptancıya veriyor, kendi pazarlarında da 10 liradan satıyor. Pazara alışverişe gelen Çanakkaleliler de kokusu ve tadı nedeniyle özellikle Kaz Dağları çileğini tercih ediyor. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, bölgede 170 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını ve yıllık 600-700 ton üretildiğini söyledi. Pehlivan, “Organik olarak yetiştirilen çilekler iyi bir pazara sahip” dedi. l DHA