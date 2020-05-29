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    HaberlerEge Haberleri Kaz Dağları çileği yüzleri güldürüyor
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    29.05.2020 - 00:04 |

    Kaz Dağları çileği yüzleri güldürüyor

    Kaz Dağları çileği yüzleri güldürüyor

    ÇANAKKALE’NİN Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu. Köylüler, yetiştirdikleri çilekleri kilosu 7 liradan toptancıya veriyor, kendi pazarlarında da 10 liradan satıyor. Pazara alışverişe gelen Çanakkaleliler de kokusu ve tadı nedeniyle özellikle Kaz Dağları çileğini tercih ediyor. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, bölgede 170 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını ve yıllık 600-700 ton üretildiğini söyledi. Pehlivan, “Organik olarak yetiştirilen çilekler iyi bir pazara sahip” dedi. l DHA

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