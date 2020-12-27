Kazananlar açıklandı

Ulusal kategoride Türkiye’nin 27 ilinden, uluslararası kategorilerde 24 ülkeden toplam 164 proje, 6 farklı branşta yarıştı. Fuarın kapanış gecesinde konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak genç bilim insanlarının yetişmesine öncülük ettik. Bugün belki burada tüm dünyanın kaderini değiştirecek kıymetli projelerin ilk adımlarını attık. Şimdi artık, başarıya ulaşan projelerimizi daha fazla destekleyerek gelişmelerini sağlamak için çalışacağız. Kentimizdeki öğrencilerimizi ve projelerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.