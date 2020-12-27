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    27.12.2020 - 00:03 |

    Kazananlar açıklandı

    Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı’nda dünya gençleri bilim ve sanat projelerini yarıştırdı.

    Kazananlar açıklandı

    Ulusal kategoride Türkiye’nin 27 ilinden, uluslararası kategorilerde 24 ülkeden toplam 164 proje, 6 farklı branşta yarıştı. Fuarın kapanış gecesinde konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak genç bilim insanlarının yetişmesine öncülük ettik. Bugün belki burada tüm dünyanın kaderini değiştirecek kıymetli projelerin ilk adımlarını attık. Şimdi artık, başarıya ulaşan projelerimizi daha fazla destekleyerek gelişmelerini sağlamak için çalışacağız. Kentimizdeki öğrencilerimizi ve projelerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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