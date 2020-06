‘Kazanmaktan vazgeçmeyeceğiz’

TFF 1. Lig’de koronavirüs salgınının ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında ilk maçına çıkan Ekol Göz Menemenspor mücadeleyi 1-0 kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Play Off umutlarını koruyan sarı lacivertliler, oynadığı futbolla da geçer not aldı. Teknik Direktör Cenk Laleci, uzun bir ara vermelerine rağmen oyuncularının hazır bir görüntü sergilediğini ve takımın istekli olduğunu vurguladı. Laleci, “Bizim için her maç final niteliği taşıyor. Balıkesirspor deplasmanı da çok kritikti. Rakibimiz de bizim gibi Play Off umutları taşıyordu. Kazandık ve önemli bir virajı döndük. Şimdi kalan 5 karşılaşmamıza odaklanacağız, vazgeçmeyeceğiz” dedi.