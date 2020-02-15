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    HaberlerEge Haberleri ‘Kazanmaları için işbirliğine hazırız’
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    15.02.2020 - 00:02 |

    ‘Kazanmaları için işbirliğine hazırız’

    Karaburun’a bağlı köylerde yaşayan ve ürettikleri doğal ürünleri tüketicilerle buluşturan kadınların son durağı MaviBahçe AVM oldu

    ‘Kazanmaları için işbirliğine hazırız’

    Karaburun Belediyesi’nin organizasyonuyla MaviBahçe’ye gelen kadınlar; nergis çiçeğinden zeytinyağına, hurma zeytinden salçaya, tarhanadan höşmerim ve sabuna kadar ev yapımı doğal ürünleri İzmirlilerin beğenisine sundu. Karaburunlu kadınların ek kazanç elde etmesinden mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Belediyelerin yerelde kalkınmaya destek olması gerekiyor. Bu vizyonla, kırsalda yaşayan yurttaşların katma değeri yüksek üretim yapmalarını sağlamaya çabalıyoruz. Kadınlarımıza gelir kapısı olacak tüm işbirliklerine hazırız” dedi.

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