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    29.06.2020 - 00:03 |

    Kazılar devam ediyor

    Kazılar devam ediyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 30. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında temmuz ayında başlayacak kazı çalışmalarında kentin dokusunun, yaşamın temel kaynağı olan su ve su kaynaklarının araştırılmasına devam edilecek. Vakıf Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak Ana Tanrıça Kenti Metropolis’in antik geçmişini günümüze taşımaya devam edeceğiz” dedi.

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