Kekiğin 8 yeni türü bulundu

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci’nin yürüttüğü proje kapsamında kekiğin 8 yeni türü keşfedildi. Çalışma kapsamındaki 8 türün halk arasında çay, kekik suyu, kekik yağı yapımında ve baharat amacıyla kullanıldığı belirlendi. Dirmenci, Türkiye’deki toplam origanum taksonu (kayalık ve kurak yerlerde rastlanan hoş kokulu, çalı görünümlü bitki türleri) sayısının 25’i endemik olmak üzere toplamda 37’ye yükseldiğini ve endemizm oranının yüzde 68 olduğunu belirtti.