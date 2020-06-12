‘Kekikte tanıtım artmalı’

Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, yıllık 60 milyon dolar döviz elde ettiği kekikte üretim hedefini 40 bin ton, ihracat hedefini ise 150 milyon dolar olarak belirledi. Kekik ihracatının yüzde 92’sini gerçekleştiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “Salgına rağmen ocak-mayıs döneminde odundışı ürün ihracatımız yüzde 9’luk artışla 68 milyon dolara yükseldi. Türk kekiğinin karşısındaki en büyük sorun hasat sırasında meydana gelen yabancı ot karışımı. Hem üretim hacmini, hem de ürün kalitesini artıracak projelerle kekik ihracatımızı rahatlıkla 150 milyon dolar seviyelerine çıkarabiliriz. Coğrafi işaret ile de tanıtım yapmalıyız” dedi.