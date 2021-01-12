Kovid-19 nedeniyle, 88 yaşında yaşamını yitiren, 1994-1999 döneminde Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolusu, sanayici Ahmet Kemal Baysak, Soğukkuyu’daki Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bosna Savaşı sırasında çok sayıda soydaşına kucak açtığı için ‘Boşnakların Schindler’i’ olarak anılan, Baysak’ın cenazesi toprağa verilmeden önce, Karşıyaka Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Ahmet Kemal Baysak’ın oğlu, İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Atilla Baysak, “Babamızın hayatı boyunca hiç kimseyi kırmadığından adımız gibi eminiz. Aile büyüğümüz Cemal Eniştemizin de dediği gibi, ‘Yapacak bir şey kalmadı Kemalim. Gözün arkada kalmasın’ diyoruz” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da “Karşıyaka, dün olduğu gibi yarınlarda da Kemal Başkanını unutmayacaktır” dedi.