Kemalpaşa’dan koli koli yardım

Kemalpaşa Belediyesi’nin depremzedeler için hazırladığı yardım TIR’ı yola çıktı. Yaşanan can kayıpların önlenmesi için sağlıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Elazığ’daki deprem Türkiye’nin herhangi bir yerinde de olabilirdi. Bu acıları yeniden yaşamamak için deprem sonrası olduğu gibi deprem öncesi için seferber olmamız gerekiyor. Ülke genelinde daha sağlıklı ve dayanıklı yapıların inşa edilmesi için ciddi adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.