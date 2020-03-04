Kemalpaşa’ya beş bin lavanta

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Kırsal turizmi desteklemek için çalışıyoruz” dedi. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, “Kemalpaşa’dan Selçuk’a uzanan ve bir kırsal kalkınma projesi olan Efeler Yolu için balınızı hazırlayın” diye konuştu.