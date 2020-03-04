04.03.2020 - 00:01 |
Kemalpaşa’ya beş bin lavanta
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa’da 5 bin lavanta fidesi dağıttı. Bal bitkisi olan lavantayla bölgede arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Kırsal turizmi desteklemek için çalışıyoruz” dedi. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, “Kemalpaşa’dan Selçuk’a uzanan ve bir kırsal kalkınma projesi olan Efeler Yolu için balınızı hazırlayın” diye konuştu.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.