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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa’ya beş bin lavanta
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Kemalpaşa’ya beş bin lavanta

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa’da 5 bin lavanta fidesi dağıttı. Bal bitkisi olan lavantayla bölgede arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

    Kemalpaşa’ya beş bin lavanta

    Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Kırsal turizmi desteklemek için çalışıyoruz” dedi. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, “Kemalpaşa’dan Selçuk’a uzanan ve bir kırsal kalkınma projesi olan Efeler Yolu için balınızı hazırlayın” diye konuştu.

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