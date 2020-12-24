'Kemeraltı Çarşısı’na hareketlilik getirir'

İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan deprem sonrasında hizmet binaları hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yeni hizmet binası arayışına girdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı (EİB) Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi’nin hizmet binalarını 2020 yılı Nisan ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Kemeraltı Çarşısı’na taşımaları önerisinde bulundu.



Onayladılar



TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) ile belediyelerin işbirliği yapmasını öneren Eskinazi, “İBB ve Konak Belediyesi Kemeraltı Çarşısı’na taşınırsa oraları hem hareketlenir, hem de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Kalıcı Statüye kavuşmasına katkı sağlanmış olur” diye konuştu.



Eskinazi, ESİAD ve BASİFED Başkanlığı görevlerinde bulunan bir gazetede köşe yazan Sıtkı Şükürer’in gündeme getirdiği belediye hizmet binasının Kemeraltı içindeki Tevfik Paşa Konağı, Albayrak Pasajı, Alga binası gibi binalara taşınması önerisinin Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nce de desteklendiğini hatırlattı.





‘Güçlendirip koruyabiliriz’



İnşaat Mühendisi Mahir Kaplan, depremin ardından hasar alan ve yıkılması gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının bir simge yapı olduğunu belirtti, güçlendirilerek korunması gerektiğini söyledi. Kaplan, “20 yılı aşkındır mesleğimi icra ediyorum. Pek çok tarihi yapı ciddi onarım ve restorasyon süreçleri geçirdi. Bu yapılarda güçlendirme müdahaleleri de yapıldı. Ancak Belediye Binası yapısında kullanımda olması sebebiyle hep basit müdahalelerle bu süreçlere gelindi. Tartışmalı yıkım kararında birtakım bilgilerin eksik olduğu kanaatindeyim. Bu simge yapının gözle görülür ciddi hasarları yoktur. Mevcut sorunları gönümüz mühendislik bilgileri ve teknikleri kullanılarak rahatlıkla çözülebilir. Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in belirttiği sembolik belediye ve meclis binası da yapı içerisinde dizayn edilebilir” diye konuştu.