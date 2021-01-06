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    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı’nda ölümsüzleşti
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    06.01.2021 - 00:05 |

    Kemeraltı’nda ölümsüzleşti

    60 yıla yakın Kemeraltı Çarşısı’nın Hükümet Konağı girişinde çakmaklara ilk yıllarda benzin, sonraki yıllarda gaz doldurarak yaşamını sürdüren, Benzinci Kör Hafı” adıyla bilinen Mustafa Ayrıközü’nün heykelin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin tarafından açıldı.

    Kemeraltı’nda ölümsüzleşti

    Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Geçmişteki değerlerimizi, zenginliklerimizi kaybediyoruz. O nedenle onları bugün gün ışığına çıkarmak, tekrar farkındalığını yaratmak çok kıymetliydi” dedi.

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