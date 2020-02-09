‘Kemiklerin çimentosu’

“Betonda çimento neyse, kemikte de kalsiyum odur” diyen Yetim, “Kalsiyum ve fosforun kanda yeterli ve dengede olması birçok aracı maddenin etkisiyle olur. Bunların başında da aktif D vitamini gelir. Kalsiyum, kemiklerin yanı sıra kalpten, sinir sisteminin düzenli çalışmasına kadar pek çok organı da etkiler” dedi.