BİST121.015 -1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kemiklerin çimentosu’
    ABONE OL
    09.02.2020 - 00:02 |

    ‘Kemiklerin çimentosu’

    İzmir Kent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, sağlam kemiklere sahip olmak için kalsiyum ile fosfor minerallerinin kanda yeterli seviyede olması gerektiğini belirtti.

    ‘Kemiklerin çimentosu’

     “Betonda çimento neyse, kemikte de kalsiyum odur” diyen Yetim, “Kalsiyum ve fosforun kanda yeterli ve dengede olması birçok aracı maddenin etkisiyle olur. Bunların başında da aktif D vitamini gelir. Kalsiyum, kemiklerin yanı sıra kalpten, sinir sisteminin düzenli çalışmasına kadar pek çok organı da etkiler” dedi.

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
    daha fazla video için
    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tatilcilere kötü haber! Kapatıldı

    Tatilcilere kötü haber! Kapatıldı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Sıradaki Haber