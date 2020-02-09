09.02.2020 - 00:02 |
‘Kemiklerin çimentosu’
İzmir Kent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, sağlam kemiklere sahip olmak için kalsiyum ile fosfor minerallerinin kanda yeterli seviyede olması gerektiğini belirtti.
“Betonda çimento neyse, kemikte de kalsiyum odur” diyen Yetim, “Kalsiyum ve fosforun kanda yeterli ve dengede olması birçok aracı maddenin etkisiyle olur. Bunların başında da aktif D vitamini gelir. Kalsiyum, kemiklerin yanı sıra kalpten, sinir sisteminin düzenli çalışmasına kadar pek çok organı da etkiler” dedi.
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