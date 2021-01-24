Kendi masallarını kendileri yazacak!

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Masal anlatıcılığı; çocuklara masal ve hikaye dinlemeyi sevdiren, düşünme, problem çözme yeteneği ve dil gelişimini artıran, girişimciliği destekleyen ders programıdır. Kids Nook Masal İstasyonu, İzmir’de bünyemizde, Ayşegül Dede ve Betül Gece yönetiminde hizmet verecek” dedi.

Eğitimde kullanılan kitapların bazılarında yazı bulunmadığını da belirten Özkaya, “Bu kitaplarla çocukların kendi masallarını üretmesine olanak tanınıyor. Masal istasyonu tüm anaokullarının kullanımına açık olacak” diye konuştu.