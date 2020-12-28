‘Kendinize sarılın’

Hayatın hakkını vererek yaşamanın önemli olduğunu belirten ilişki koçu Gül Çukur, insanın özünü keşfetmesi için çabalaması gerektiğini dile getiriyor. 2007 yılında ağır bir hastalık geçirdikten sonra bu konuları sorgulamaya başladığını kaydeden Çukur, “Kendime soru sormaya başladığımda, gençlik hayalim olan bankacılığa yıllarını vermiş, çok öğrenmiş ama bir o kadar da yorulmuş birisi olduğumu fark ettim. Kendime, dur ve kendini dinle artık dediğimde Zen Öğretileri’yle tanıştım. Meditasyonla zihnimi sakinleştirmeyi öğrendim” diyor.

Atalarından taşıdığı yükleri bırakmasını sağlayan aile dizimi terapisiyle tanışmasının önemli olduğunu söyleyen Gül Çukur, böylelikle kendisine yolculuğunun başladığını kaydediyor.

Aile dizimini herkesin en az bir kere deneyimlemesi gereken bir ‘özbarışma’ olduğuna vurgu yapan ilişki koçu Çukur, “7 nesil atalarımızın taşıdığı ruhsal bir paketle dünyaya geliriz. Bu, sürpriz bir yumurta gibidir. Onların mutluluklarını-mutsuzluklarını takip etmeye meyilliyiz. Ailemizi ve genlerimizi seçemeyebiliriz, ama onlarla barışmayı seçebiliriz” diyor. Çukur; aile dizimi çalışmasının, yaşamı huzur ve keyifle yeniden düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

‘Anahtar annede!’

Yaşamla ilk bağın anne aracılığıyla kurulduğuna dikkat çeken Gül Çukur, “Bu bağ ne kadar sağlıklı ve güvenli olursa, yaşamda da kendimizi o denli güvende hissediyoruz. Kurduğumuz ilişkiler, annemizle ilişkimizin birer yansımasıdır. Bu ilişkilerde sıkıntılarımız varsa, dönüp annemizle olan ilişkimizi yeniden yapılandırmalıyız” vurgusunu yapıyor.

Ne yapabiliriz?

İlişki koçu Gül Çukur, 2021’i umutla karşılamaya hazırlanırken bir atölye düzenliyor. ‘Yeni Yılda Kendine İyi Bak’ atölyesinde, iç hesaplaşmaların yanında, geleceğe sevgiyle kucak açabilmek için eğlenceli farkındalık meditasyonları yapılacak. Çukur, atölyeye katılmak için zamanı ya da bütçesi olmayanlara da önerilerde bulunuyor: “Yeni yıla kadar her gün yarım saat süreyle sessizlik meditasyonu yapıp, yüzeye çıkan duygularınızı bir deftere yazın. Geçmişe ait olduğunun farkına varacağınız bu duyguları, sevgiyle bir gülün içine koyup evrenin sonsuzluğuna gönderin. Yeni duygulara yer açılmış demektir. Yeni yıl dileklerinizi. niyetlerinizi yeni bir kâğıda yazıp en sevdiğiniz yerde saklamanızı öneriyorum.”