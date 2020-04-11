Kenetlendik

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan ailelerin yardımına belediyeler ve hayırseverler koştu. Menemen Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü çorba dağıtımına Gölcük ve Zafer mahallelerinde devam etti. Sadece ikramda bulunmayan, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri de öğrenen ekipler, bunların karşılanması yönünde çalışmalara başladı. Programa eşi Dilek Yücel Aksoy ile katılan Başkan Serdar Aksoy, dağıtımların her gün bir mahallede süreceğini belirtti. Başkan Aksoy, “Dayanışma bizim milletimizin en değerli özelliklerinden biridir. Bu zor günleri omuz omuza atlatacağız” dedi.

Kiraz’da da belediye günde 200 aileye sıcak çorba dağıttı, 1500 aileye de gıda yardımı yaptı. Başkan Saliha Özçınar, “Bu süreçte önce temizliğe önem vererek ve Kiraz’ın her yerini dezenfekte ettik. Daha sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla işbirliği içinde onlardan gelen dar gelirli vatandaş listesiyle bu vatandaşların hepsine yardım başlattık. Vatandaşımızın ihtiyacı bitene kadar bu yardımlar devam edecek” diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na İzmirli işadamı İdris Avcı, 250 bin lirayla destek oldu.

Avcı örnek oldu

Vali Erol Ayyıldız, Avcı’nın örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti, “Bu duyarlı davranışın İzmirli tüm hayırsever iş adamlarına örnek olacağına inanıyoruz. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi. İzmirli emekli Emine Can da, kampanyaya aylığıyla destek verdi.

150 bin lira

Burhaniye Güreş Ağası Doğan Çelik de, Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına toplamda 150 bin lira bağışta bulundu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katkılarından dolayı Çelik ve ailesine teşekkür plaketi takdim etti. Deveciler, “Çelik Ailesi, 100 lira bankadaki kampanya hesabına bağış yaptı. 50 bin lira değerinde de erzak paketi aldı. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.