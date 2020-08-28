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    HaberlerEge Haberleri Kent A.Ş. tesisleri dezenfekte ediliyor
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    28.08.2020 - 00:02 |

    Kent A.Ş. tesisleri dezenfekte ediliyor

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş’ye bağlı tesislerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

    Kent A.Ş. tesisleri dezenfekte ediliyor

    Titizlikle çalışmalarını yürüten ekipler mutfak, tuvalet, oturma alanları ve masalar başta olmak üzere tesislerde el değen her yeri dezenfekte ediyor. Eğitimli personel de, gün içinde masaları dezenfektanla temizleyerek misafirlerin hijyenik bir ortamda oturmalarını sağlıyor. Kent A.Ş. Tesisler Yöneticisi Akif Özcan, “Bütün tesislerimizde insan elinin değdiği her yer özenle dezenfekte ediliyor. Uygulamamız devam edecek” dedi.

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