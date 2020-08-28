Kent A.Ş. tesisleri dezenfekte ediliyor

Titizlikle çalışmalarını yürüten ekipler mutfak, tuvalet, oturma alanları ve masalar başta olmak üzere tesislerde el değen her yeri dezenfekte ediyor. Eğitimli personel de, gün içinde masaları dezenfektanla temizleyerek misafirlerin hijyenik bir ortamda oturmalarını sağlıyor. Kent A.Ş. Tesisler Yöneticisi Akif Özcan, “Bütün tesislerimizde insan elinin değdiği her yer özenle dezenfekte ediliyor. Uygulamamız devam edecek” dedi.