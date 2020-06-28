Kent A.Ş tesisleri, QR kod mönüye geçti

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı yönergesi doğrultusunda düzenledi, mönüsünü de dijitalleştirdi. Müşteriler mönüyü masalarda bulunan QR kodu ile görebilecek. QR kod ile çalışan sistem sayesinde hem kağıt israfının önüne geçilecek hem de misafirlere hijyenik bir ortam sağlanacak. Birçok farklı yenilik için altyapı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.