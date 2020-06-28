BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kent A.Ş tesisleri, QR kod mönüye geçti
    ABONE OL
    28.06.2020 - 00:03 |

    Kent A.Ş tesisleri, QR kod mönüye geçti

    Kent A.Ş tesisleri, QR kod mönüye geçti

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı yönergesi doğrultusunda düzenledi, mönüsünü de dijitalleştirdi. Müşteriler mönüyü masalarda bulunan QR kodu ile görebilecek. QR kod ile çalışan sistem sayesinde hem kağıt israfının önüne geçilecek hem de misafirlere hijyenik bir ortam sağlanacak. Birçok farklı yenilik için altyapı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ay'a Seyahat filmi yönetmeni kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

    Ay'a Seyahat filmi yönetmeni kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

    Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartmanda corona virüs karantinası

    Sıradaki Haber