28.06.2020 - 00:03 |
Kent A.Ş tesisleri, QR kod mönüye geçti
Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı yönergesi doğrultusunda düzenledi, mönüsünü de dijitalleştirdi. Müşteriler mönüyü masalarda bulunan QR kodu ile görebilecek. QR kod ile çalışan sistem sayesinde hem kağıt israfının önüne geçilecek hem de misafirlere hijyenik bir ortam sağlanacak. Birçok farklı yenilik için altyapı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.