Kent Market Örnekköy’de

Marketin iki şubesi, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal mahallelerinde hizmete girmişti. Örnekköy Kent Market’te; kırmızı et, tavuk, bakliyat, sıvı yağ çeşitleri, şarküteri ile günlük süt ve süt ürünleri, bal ve peynir çeşitlerinin yanı sıra, Kent AŞ tarafından üretilen köfte ve sucuk gibi ürünler de satışa sunulacak. Yapımına devam edilen market, Örnekköy Pazaryeri’nde, muhtarlık binasının arkasında açılacak. Başkan Cemil Tugay, “Kent Market ile hedefimiz; üretici ve tüketiciyi aracısız şekilde buluşturmak, daha dezavantajlı olan bölgelerimizde yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek” dedi.