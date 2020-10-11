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    11.10.2020 - 00:02 |

    Kent Market Örnekköy’de

    Karşıyaka Belediyesi, kar amacı gütmeden sağlıklı ve güvenilir kooperatif ürünlerini Karşıyakalılara ulaştıran Kent Market’in üçüncü şubesini Örnekköy Mahallesi’nde açtı.

    Kent Market Örnekköy’de

     “Hedefimiz; üretici ve tüketiciyi aracısız şekilde buluşturmak, dezavantajlı bölgelerimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine, hesaplı fiyatlarla kaliteli gıda ulaştırmak” diyen Başkan Cemil Tugay, “Hiçbir geliri olmayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için başlattığımız “Kent Market Kart” uygulaması Örnekköy Kent Market’te de geçerli olacak. Ayrıca SMS ile Kent Market’e çağrılan vatandaşa 15 günde bir yardım paketleri veriliyor” dedi.

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