Kent Market rafları kooperatiflerin

“2021 Karşıyaka’da üretenin yılı olacak” diyen Başkan Cemil Tugay, “Kooperatiflere desteğimiz artarak devam edecek. Karşıyakalı hemşerilerimiz güvenle sağlıklı ve organik ürünler tüketecekler” dedi. SS Alaşehir Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, “Kent A.Ş. gibi iştiraklerin bizleri desteklenmesinden çok mutluyuz” diye konuştu.SS Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülnur Kaya Ispir, “Kendi tatlarımızı üretiyoruz ve “kurabiye kooperatifi” olarak anılmak istiyoruz” dedi. Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Derya Özinç Bozdoğan, “Kent A.Ş’ye dayanışmayı büyüttükleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.