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    30.09.2020 - 00:03 |

    Kent Müzesi’ne uygulama ödülü

    Bodrum Belediyesi’nin Kent Müzesi için hazırladığı restorasyon ve işlevlendirme projesi; kent kimliğine katkısı, sade ve özenli bir restorasyon yapması, kültür altyapısına olumlu katkıları nedeniyle Tarihi Kentler Birliği’nce uygulama ödülüne layık görüldü.

    Kent Müzesi’ne uygulama ödülü

    Başkan Ahmet Aras ödülü, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan aldı. Müze, Bodrum geleneksel mimari dokusu ve Geç Osmanlı-erken Cumhuriyet döneminden örnekleri barındırıyor.

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