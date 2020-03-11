11.03.2020 - 00:02 |
Kent Söyleşileri, yarın 19.00’da Mövenpick’te
Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Otel İzmir’in sponsorluğundaki Kent Söyleşileri’ne yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur ve Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil konuk olacak. ‘Şehir: Ruhsal ve Sanatsal Bir Ekosistem Yaratmak’ başlıklı söyleşi, Mövenpick Otel’de 19.00’da başlayacak.
Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.