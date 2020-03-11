Kent Söyleşileri, yarın 19.00’da Mövenpick’te

Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Otel İzmir’in sponsorluğundaki Kent Söyleşileri’ne yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur ve Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil konuk olacak. ‘Şehir: Ruhsal ve Sanatsal Bir Ekosistem Yaratmak’ başlıklı söyleşi, Mövenpick Otel’de 19.00’da başlayacak.