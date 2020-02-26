BİST110.957-3,66EURO6,791,32USD6,180,40ALTIN328,311,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kent Söyleşileri’nde sanat konuşulacak
    ABONE OL
    26.02.2020 - 00:02 |

    Kent Söyleşileri’nde sanat konuşulacak

    Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel sponsorluğunda gerçekleşen Kent Söyleşileri’nin konuğu, yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses olacak.

    Kent Söyleşileri’nde sanat konuşulacak

    ‘Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda’ temalı söyleşi, bugün saat 19.00’da gerçekleşecek.

    Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

    Annesine çarpan otomobile saldırı anı kamerada

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber