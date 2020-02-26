26.02.2020 - 00:02 |
Kent Söyleşileri’nde sanat konuşulacak
Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel sponsorluğunda gerçekleşen Kent Söyleşileri’nin konuğu, yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses olacak.
‘Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda’ temalı söyleşi, bugün saat 19.00’da gerçekleşecek.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.