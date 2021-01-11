Kent trafiği rahatlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan 3 alt geçitten biri olan Alsancak Vahap Özaltay Altgeçit Tünel projesi için ilk adım atıldı. Egedesonsöz’ün haberine göre projenin hayata geçirilmesi için Büyükşehir Meclisi gündemine başkanlıktan önerge geldi. İlgili maddeye göre; Büyükşehir’in bölgede altyapı çalışması yapmak üzere GDZ Elektirik Dağıtım A.Ş’nin dağıtım varlıklarının deplase edilmesine yönelik, ‘protokol’ imzalanacak.

‘Zor bir bölge’

Bugün toplanacak Büyükşehir Meclisi’nde maddenin komisyonlarda kabul edilmesi halinde, Başkan Soyer’in hayellerini süsleyen proje için ilk adım atılmış olacak.

İzmir ulaşımı için önemli bir yere sahip olan projeyle, İzmir yeni bir meydan kazanacak. Zor bir bölge olmasına rağmen Büyükşehir Başkanı Soyer, “Biz bu alt geçidi mutlaka yapacağız. İzmir’in kent trafiğinin rahatlatılması için kritik kilit noktalarından birini de çözeceğiz” ifadesini kullandı.

Toplu taşımayı kullanamayacaklar

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, pandemiyle mücadele kapsamında aldığı karar gereğince, HES Kodu tanımlanmayan İzmirim Kartlar, bugünden itibaren toplu ulaşımda kullanılamayacak. ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, 30 Ekim’den bu yana aktif kullanılan İzmirim Kartların yaklaşık yüzde 57’sine HES Kodu tanımlandı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kullandıkları kartlara HES kodlarını tanımlama çağrısı yaptı, “İnternet üzerinden beş dakikada yapılabilen tanımlama işlemini ihmal etmeyin, mağduriyet yaşamayın. Toplu ulaşımdan sorunsuz yararlanmayı devam edin” dedi. “hes.eshot.gov.tr” adresli sitede, İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor.