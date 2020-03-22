22.03.2020 - 00:01 |
Kentin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde COVID-19 virüsüyle alakalı tüm tedbirler alınmaya devam ediyor.
Başta esnaf olmak üzere banka ATM’leri, marketler, oteller ve taksi durakları dezenfekte ediliyor. Ayrıca okullar, muhtarlıklar, kamu kurumları, bankalar, ilçe resmi kurumları da steril hale getiriliyor.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.