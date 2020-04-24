24.04.2020 - 00:04 |
Kentlerde buruk kutlama
Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na saat 09.00’da çelenk konulmasıyla başladı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü. Tören, öğrencilerin şiirler okuduğu ses kaydının ardından sona erdi. Uşak’taki program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapıldı. Manisa’da törenin adresi, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar, ilk kez kendi bayramlarında yer almadı. Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 6 kişiyle gerçekleşti. Saat 10.00’da Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.