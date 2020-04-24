Kentlerde buruk kutlama

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü. Tören, öğrencilerin şiirler okuduğu ses kaydının ardından sona erdi. Uşak’taki program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapıldı. Manisa’da törenin adresi, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar, ilk kez kendi bayramlarında yer almadı. Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 6 kişiyle gerçekleşti. Saat 10.00’da Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.