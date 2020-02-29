Kentlilik bilinci aşılanıyor

23 yıldır toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını belirten Değirmenci, “Çalışmalarımız sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleşiyor. İnsanların yaşam standardını yükseltmek ve Denizli’de güzel projelerin hayata geçirilmesi gibi birçok hedefimiz var” dedi. Karahan ise, “Kent konseyleri ile kentlilik bilinci, ait olma duygusu ile yaşadığın yere sahip çıkma bilinci ortaya çıkıyor. Aidiyet ve gönüllülük değerlerini topluma aşılamak lazım” diye konuştu.