29.02.2020 - 00:04 |
Kentlilik bilinci aşılanıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve meclis başkanları, Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti.
23 yıldır toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını belirten Değirmenci, “Çalışmalarımız sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleşiyor. İnsanların yaşam standardını yükseltmek ve Denizli’de güzel projelerin hayata geçirilmesi gibi birçok hedefimiz var” dedi. Karahan ise, “Kent konseyleri ile kentlilik bilinci, ait olma duygusu ile yaşadığın yere sahip çıkma bilinci ortaya çıkıyor. Aidiyet ve gönüllülük değerlerini topluma aşılamak lazım” diye konuştu.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.