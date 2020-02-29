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    HaberlerEge Haberleri Kentlilik bilinci aşılanıyor
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    29.02.2020 - 00:04 |

    Kentlilik bilinci aşılanıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve meclis başkanları, Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti.

    Kentlilik bilinci aşılanıyor

    23 yıldır toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını belirten Değirmenci, “Çalışmalarımız sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleşiyor. İnsanların yaşam standardını yükseltmek ve Denizli’de güzel projelerin hayata geçirilmesi gibi birçok hedefimiz var” dedi. Karahan ise, “Kent konseyleri ile kentlilik bilinci, ait olma duygusu ile yaşadığın yere sahip çıkma bilinci ortaya çıkıyor. Aidiyet ve gönüllülük değerlerini topluma aşılamak lazım” diye konuştu.

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