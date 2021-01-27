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    HaberlerEge Haberleri KESİAD’dan uyarı
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    27.01.2021 - 00:04 |

    KESİAD’dan uyarı

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), olası susuzluk felaketine dikkat çekti.

    KESİAD’dan uyarı

    Küresel bazda bir kuraklıkla karşı karşıya olduğumuzu belirten KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “Türkiye olarak nasıl ‘Deprem birinci önceliğimiz olmalı’ diyorsak, suyu da kuraklığı da acil olarak gündeme taşımamız gerekiyor” dedi. “Kuraklık artık kapımızda değil evimizin içinde” diyen Kaynak, “Tarımda damlama sistemi olmazsa olmaz. Şebekelerde su kaybı da çok büyük boyutta, hızla giderilmeli. Evlerde tasarruflu tuvalet rezervuarı, bulaşık makinesi gibi suyu gözeten kullanım şekilleri özendirilmeli. Araba, halı yıkama gibi yoğun su tüketen kullanımlara kısıtlayıcı düzenlemeler getirilmeli. Kuraklıkla mücadele için topyekün bir seferberlik haline geçmek şart” ifadelerini kullandı.

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