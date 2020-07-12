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    HaberlerEge Haberleri Kesim yerlerine denetim arttı
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    12.07.2020 - 00:01 |

    Kesim yerlerine denetim arttı

    Bergama Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kesim yapılacak olan yerlere denetimlerini sıklaştırdı.

    Kesim yerlerine denetim arttı

    Denetimlerde, temizliğin yapılması, maske ve dezenfekte bulundurulması, atıkların bertaraf edilmesi, dışarıdan her hangi bir zararlı canlı girmemesi için çevrili olması, kesim yapılacak yerin beton zemin ve kolaylıkla yıkanıp temizlenebilir olması gibi kriterler incelendi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bayramın en güzel şekilde geçmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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