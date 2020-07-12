Kesim yerlerine denetim arttı

Denetimlerde, temizliğin yapılması, maske ve dezenfekte bulundurulması, atıkların bertaraf edilmesi, dışarıdan her hangi bir zararlı canlı girmemesi için çevrili olması, kesim yapılacak yerin beton zemin ve kolaylıkla yıkanıp temizlenebilir olması gibi kriterler incelendi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bayramın en güzel şekilde geçmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.