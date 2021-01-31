Kesmiyoruz dikiyoruz

Çalışmalar başladığında ‘Ağaçlar kesiliyor’ diye söylemlerle karşılaştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Ağaçları tekrar dikeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu sözümüzü tutuyoruz. İlçemizin daha yeşillenmesi için ayrıca ağaç dikimlerine de devam ediyoruz. Biz doğayı ve çevreyi her zaman koruyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



Çalışmalar başlamadan önce de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda bulunan turunç ağaçlarının meyvelerini toplamış, köküyle birlikte sökülen ağaçlar dikilmek üzere ilçenin farklı noktalarındaki parklara nakledilmişti.