27.06.2020 - 00:03 |
Kibar Mahallesi’nde heyecanlı bekleyiş
Karabağlar Belediyesi’nin, Kibar Mahallesi’nin yanı sıra tüm bölgeye değer katacak Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi, hızla tamamlanıyor. İçinde düğün salonundan pazaryerine kadar birçok işlev barındıran merkezin sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor. Uzay çatısı kapanma aşamasına gelen tesisi inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, pazaryeri, düğün salonu, taziye evi, belediye birimleri olarak kullanılacak alanları tek tek gezdi. Aydınlatmadan havalandırmaya kadar teknik ayrıntılarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.