Kibar Mahallesi’nde heyecanlı bekleyiş

Karabağlar Belediyesi’nin, Kibar Mahallesi’nin yanı sıra tüm bölgeye değer katacak Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi, hızla tamamlanıyor. İçinde düğün salonundan pazaryerine kadar birçok işlev barındıran merkezin sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor. Uzay çatısı kapanma aşamasına gelen tesisi inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, pazaryeri, düğün salonu, taziye evi, belediye birimleri olarak kullanılacak alanları tek tek gezdi. Aydınlatmadan havalandırmaya kadar teknik ayrıntılarla ilgili bilgi aldı.