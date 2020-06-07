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    HaberlerEge Haberleri Kılıçdaroğlu’na projeleri anlattı
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    07.06.2020 - 00:08 |

    Kılıçdaroğlu’na projeleri anlattı

    Kılıçdaroğlu’na projeleri anlattı

    MERKEZEFENDİ Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. CHP liderini, Kovid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgilendirdiklerini kaydeden Doğan, “Yaşadığımız şu olumsuz günleri atlattıktan sonra hayata geçireceğimiz projeleri kendisine aktardık. Güzel bir görüşme oldu” dedi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.
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