Kılıçdaroğlu’na projeleri anlattı

MERKEZEFENDİ Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. CHP liderini, Kovid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgilendirdiklerini kaydeden Doğan, “Yaşadığımız şu olumsuz günleri atlattıktan sonra hayata geçireceğimiz projeleri kendisine aktardık. Güzel bir görüşme oldu” dedi.