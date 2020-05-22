Kılıçdaroğlu’ndan Günel’e takdir

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’nin Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) tarafından yapılan ‘Koronavirüs Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri’ araştırmasında Türkiye’nin en başarılı 4. ilçe belediyesi seçilmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti, salgın sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi. Ziyarette, Kuşadası Belediye Meclisi Üyesi Volkan Alkış da hazır bulundu.

Başkan Ömer Günel, Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan itibaren teyakkuza geçtiklerini belirtti, “Göreve başladığım ilk günden itibaren, mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. AKAM tarafından 30 büyükşehirin ilçelerini kapsayan kamuoyu araştırmasında elde ettiğimiz başarı da partimizin ilke ve politikalarının, halkımız nezdinde nasıl doğru karşılık bulduğunu ve takdir edildiğini gösterdi. Partimiz CHP’den, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’ndan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.