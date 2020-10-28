Kılıçdaroğlu’ndan merkeze tam not

Batur, Kılıçdaroğlu’na 500 günlük çalışmalarını anlattı, seçim dönemi vaatlerinin yüzde 65’inin şimdiden tamamlandığını söyledi. Batur, özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları yardım kampanyalarının etkili olduğunu kaydetti.



Yılan hikâyesine dönen Gültepe planlarını, hem Konak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinden, oybirliğiyle geçtiğini anımsattı. Beştepeler planlarının yakında meclise getirileceğini de aktardı. Kılıçdaroğlu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan 5 yıllığına devralınan tarihi Kemer Tren İstasyonu’nu bağımlılıkla mücadele merkezine dönüştürecek çalışmaları beğendiğini belirtti.