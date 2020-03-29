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    HaberlerEge Haberleri Kilimanjaro’ya bayrağı dikti...
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    29.03.2020 - 00:02 |

    Kilimanjaro’ya bayrağı dikti...

    MUĞLA’nın Datça ilçesinde yaşayan dağcı Doğan Can (71), Afrika kıtasının çatısı olarak bilinen Kilimanjaro Dağı’nın zirvesine çıkan ilk ve tek Türk dağcı unvanının sahibi oldu.

    Kilimanjaro’ya bayrağı dikti...

    Kış aylarında memleketi olan Bursa’da, üyesi olduğu Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü ile birlikte dağ tırmanışlarına başlayan Can, 2019’da Nepal’de Everest Dağı’na tırmandı. Türkiye’den 10 dağcının, Kilimanjaro Dağı’nın 1820’nci metresinden başladığı ve beş gün süren tırmanışı, 5 bin 895 metrede zirvede tamamlandı. Can, zirveye Türk bayrağına dikerek büyük bir başarıya imza attı.

    İlk Türk oldu

    Türkiye Dağcılık Federasyonu kayıtlarına 70 yaş üstü Kilimanjaro zirvesine çıkan ilk Türk olarak ismini yazdıran doğan Can, “Dağcılık, bana tarifi mümkün olmayan bir haz duygusu veriyor, benim için bir yaşam biçimi oldu.

    14 yıl önce dağcılığa başladığımda bu noktaya geleceğimi elbette düşünemiyordum. Ancak her tırmanış beni bir sonrasına yönlendirdi” dedi.l MEHMET ÇİL DHA

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